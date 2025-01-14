ВСУ атаковали сразу 12 российских регионов: подробности массированного удара

Минувшей ночью ВСУ атаковали при помощи беспилотников сразу 12 российских регионов, телеграм-канал Mash рассказал о последствиях массированного удара.

Вечером в понедельник противник пытался атаковать Брянск ракетами ATACMS, в небе над городом было слышно взрывы. Российские военные сбили их, обломки снарядов упали на территории химзавода в городе Сельцо и завода Кремний.

Кроме того, силы ПВО перехватили или уничтожили:

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16 БПЛА — над городом Алексин в Тульской области, обломки упали рядом со спортивной базой «Ока»;

14 БПЛА — над Ростовской областью;

17 БПЛА — над Орловской областью;

15 БПЛА — над Самарской областью.

Помимо этого, противник ударил реактивными ракетами-беспилотниками «Пекло» и БПЛА «Бобер» по Саратовской области. По предварительным данным, повреждения получило предприятие в Энгельсе.

В Казани загорелась цистерна на территории завода «Оргсинтез», это произошло после падения обломков БПЛА.

Еще четыре дрона ликвидировали над Курской областью, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской и Воронежской областями.