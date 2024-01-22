Март 2024 года может стать поистине переломным в мировой истории. Об этом начали серьёзно размышлять в сети после того, как было обнародовано очередное предсказание покойного российского политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, которому точно удавалось определять будущее.

В своём легендарном выступлении в Думе в конце 2021 года политик не только предсказал начало спецоперации на Украине, но и оставил загадку относительно мартовских событий 2024 года:

— Подождите 19 сентября. Всё затихнет, всё заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента, — сказал он тогда.

О каких именно выборах шла речь, Жириновский тогда не уточнил. Но мы знаем: в этом году президента предстоит выбирать России, США. Также возможна смена руководства на Украине. Однако ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов разбирал архивы с мыслями политика-провидца и обратил внимание на следующие его предсказания. Он говорил, что в Америке не будет выборов из-за полного краха страны, призвал задуматься о возможности отказа от доллара. Аналогичную судьбу он предсказал Украине. Там Зеленский может оказаться последним президентом, а сама страна распадётся на несколько частей.

Что касается выборов в 2024-м в России, то Жириновский увидел выдвижение Владимира Путина и его победу. О будущем России в новый срок Путина он писал так:

— 2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040.

Также Владимир Жириновский оставил на 2024 год одно пугающее предсказание. Лидер ЛДПР говорил о том, что в этом году на Ближнем Востоке развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Стоит заметить, что сейчас регион под угрозой большого конфликта: продолжается эскалация между Израилем и Палестиной, между йеменскими хуситами и коалицией западных стран. Также с военной точки зрения начинают заявлять о себе и другие страны арабского мира. Серьёзные события начинают происходить в акватории Красного моря.

А был ли Владимир Жириновский на самом деле экстрасенсом? На этот вопрос ранее размышляла экстрасенс Мирослава Коллавини. По словам Коллавини, покойному политику удавалось подключаться к потокам энергоинформационного поля земли, где, как в компьютерной системе, хранится вся информация. Для этого не обязательно быть экстрасенсом, важно только находиться в потоке информации.

— Именно поэтому многие его предположения и высказывания сбываются. Но тут неоднозначная ситуация. Он не только ловил эту информацию и нёс в массы, он формировал идею, – считает провидица.

Она также добавила, что Владимир Жириновский благодаря своей импульсивной подаче сам создавал предпосылки к тому, чтобы его прогнозы сбывались.

– Чем больше он транслировал, тем больше электорат это слушал, об этом думал и говорил «да, Вольфович, наверное, как всегда будет прав». И этого достаточно, чтобы усиливалась информация, – убеждена Мирослава Коллавини.