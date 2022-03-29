Все российские магазины OBI могут открыться на следующей неделе

Уже на следующей неделе могут открыться все российские магазины немецкой сети товаров для дома и строительства OBI. Об этом, ссылаясь на слова начальника отдела закупок компании Максима Суравегина, сообщает РИА Новости.

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Всего в России насчитывается 27 магазинов, в том числе в Рязани. В ближайшее время должны возобновить работу магазины в Москве, Санкт-Петербурге, затем откроют остальные.

Суравегин рассказал о техническом сбое, после устранения которого откроются торговые площадки. Первые заказы в российских магазинах сети можно будет сделать через три дня.

Ранее руководство сети заявило о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине. Сейчас на сайте компании нет возможности выбрать версию для нашей страны.