Врачи вернули речь и возможность двигаться рязанке с инсультом

Врачи Рязанской областной клинической больницы смогли вернуть речь и возможность двигаться женщине, которая перенесла инсульт. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

59-летнюю рязанку обнаружили лежащей утром на полу её родственники. У неё были ослаблены левая рука и левая нога, нарушена речь. Подозрительные симптомы у женщины появились за 12 часов до этого.

Пациентку доставили в приёмный покой ОКБ, ей провели РКТ головного мозга и исследование проходимости сосудов. Выяснилось, что соотношение поврежденного и не подлежащего восстановлению участка и жизнеспособной зоны мозга составило 1 к 4. Врачи приняли решение провести тромбоэкстракцию — высокотехнологичный метод удаления тромба.