Врачи спасли 100-летнюю пациентку от инсульта в Рязани

В Рязанской областной клинической больнице успешно провели операцию по спасению 100-летней пациентки от инсульта. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Женщина, несмотря на свой преклонный возраст, была полностью самостоятельна в быту. Однажды вечером она почувствовала резкое ухудшение состояния после посещения магазина. У нее появились слабость в правой части тела и проблемы с речью. Благодаря оперативной реакции соседей, которые вызвали скорую помощь, медики прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки.

Пациентку доставили в ОКБ уже через час после вызова. Врачи провели комплексное обследование, включая МРТ головного мозга, которое подтвердило диагноз ишемического инсульта.

В кратчайшие сроки была начата тромболитическая терапия и соответствующее лечение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, пациентка полностью восстановила речь и двигательные функции правой стороны тела, избежав развития паралича.

После завершения лечения пациентку выписали из больницы. На текущий момент её состояние оценивается как удовлетворительное.

