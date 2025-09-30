«Приходилось пить воду из луж»: рязанский врач спас пенсионерку, которая провела в лесу три дня

Врач-онколог из Рязани спас 84-летнюю бабушку, которая три дня провела в чаще. Подробности рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Врач Рязанского областного клинического онкологического диспансера Алексей Скопин совершил по-настоящему человеческий и профессиональный подвиг. 13 сентября 2025 года он гулял по лесу в районе деревни Романово, когда обнаружил лежащую на земле 84-летнюю женщину.

К тому времени пенсионерка провела в лесу трое суток: 10 сентября она ушла за грибами из деревни Ново-Савино и заблудилась. Эти трое суток стали суровым испытанием: ночи были холодными, а одна из них морозная. При этом пожилая женщина была одета лишь в легкую ветровку. Ей приходилось пить воду из луж и укрываться лапником, чтобы согреться. В это время ее семья и волонтеры вели масштабные поиски, прочесав около 10-15 кв. км леса.

Алексей Скопин оказал женщине высококвалифицированную первую помощь. Его грамотные действия позволили стабилизировать состояние пациентки и благополучно транспортировать ее в больницу.

Уже через три дня после спасения она буквально встала на ноги!

От имени всей большой семьи — детей, внуков, правнука, друзей и жителей деревни — дочь Анна Алексеевна и сын Павел Алексеевич выражают невероятную благодарность Алексею Скопину.

«Пусть будет легкой ваша работа и приносит радость людям, ради которых вы служите. И пусть будет много таких замечательных специалистов, как Алексей Скопин», — написали родственники пенсионерки в тексте благодарности.