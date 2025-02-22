Врачи Рязанской ОКБ провели симультанную операцию 30-летней пациентке

В Рязанской ОКБ в отделении реконструктивной и пластической хирургии проводится множество операций, в том числе симультанные операции (несколько операций в одной), когда наряду с эстетикой можно позаботиться и о здоровье. Об этом сообщает страница клиники ВКонтакте.
Например, одновременно выполнить абдоминопластику, пластику грыж, убрать желчный пузырь. На этой неделе именно такая операция была выполнена пациентке 30 лет: одновременно скорректировано 3 хирургические патологии и выполнена эстетическая абдоминопластика.
Врачи ОКБ Рязани активно делятся знаниями с коллегами, благодаря поддержке РязГМУ они стали постоянными участниками всех профильных форумов.