Врач-терапевт Ревкова объяснила, как не отравиться поддельным алкоголем на отдыхе

Россиянам объяснили, как не отравиться поддельным алкоголем на отдыхе. Советы для выбора напитков дала заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы, врач-терапевт Елена Ревкова в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По словам врача, поддельный алкоголь крайне опасен для организма, так как в нем помимо спирта содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси. Метанол, в свою очередь, бьёт по центральной нервной системе и зрительному нерву. Так, всего 10 мл чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а 30 мл станут смертельными для взрослого человека.
Опасность несут и бактериальные токсины, тяжёлые металлы и другие примеси. Они, по словам Елены Ревковой, вызывают тяжёлое отравление, острый панкреатит, а также печёночную и почечную недостаточность.
Признаки, по которым можно распознать поддельный алкоголь:
- Цена ниже рыночной;
- Отсутствие акцизной марки;
- Мутность или осадок в напитке;
- Резкий химический запах;
- Нарушение упаковки;
- Неясная маркировка без даты производства и указания производителя.
Эксперт подчеркнула, что важно уточнить у продавцов состав и происхождение алкоголя при покупке, в частности это касается ликёров, настоек и вин, произведённых кустарным способом.
Напомним, три человека скончались, ещё один оказался в больнице после отравления самодельной чачей, приобретённой с рук на рынке в Сочи.