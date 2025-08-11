Врач-терапевт Ревкова объяснила, как не отравиться поддельным алкоголем на отдыхе

Россиянам объяснили, как не отравиться поддельным алкоголем на отдыхе. Советы для выбора напитков дала заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы, врач-терапевт Елена Ревкова в интервью с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам врача, поддельный алкоголь крайне опасен для организма, так как в нем помимо спирта содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси. Метанол, в свою очередь, бьёт по центральной нервной системе и зрительному нерву. Так, всего 10 мл чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а 30 мл станут смертельными для взрослого человека.

Опасность несут и бактериальные токсины, тяжёлые металлы и другие примеси. Они, по словам Елены Ревковой, вызывают тяжёлое отравление, острый панкреатит, а также печёночную и почечную недостаточность.

Признаки, по которым можно распознать поддельный алкоголь:

Цена ниже рыночной;

Отсутствие акцизной марки;

Мутность или осадок в напитке;

Резкий химический запах;

Нарушение упаковки;

Неясная маркировка без даты производства и указания производителя.

Эксперт подчеркнула, что важно уточнить у продавцов состав и происхождение алкоголя при покупке, в частности это касается ликёров, настоек и вин, произведённых кустарным способом.

«При первых симптомах отравления (тошнота, головная боль, нарушение зрения, спутанность сознания) следует обратиться за медицинской помощью и не ждать, «пока само пройдет»», — заключила врач-терапевт.

Напомним, три человека скончались, ещё один оказался в больнице после отравления самодельной чачей, приобретённой с рук на рынке в Сочи.