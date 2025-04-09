Среда, 9 апреля, 2025
0.4 C
Рязань
Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Воронежец активировал бомбу в жилом микрорайоне Белгорода

powder

Жителя Воронежа будут судить по тяжким статьям после того, как он пытался взорвать бомбу в жилом микрорайоне Белгорода, пишет издание «МОЕ Онлайн» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, злоумышленник наладил контакт с террористами и предложил свои услуги за денежное вознаграждение.

Вскоре по поручению куратора он приехал в Белгород, нашел в тайнике взрывное устройство, установил его и активировал возле жилых домов и отдела полиции.

Реклама

Силовики предотвратили теракт, обезвредили СВУ и задержали мужчину.

Против него завели дело по статьям «Госизмена», «Покушение на теракт» и «Незаконное хранение взрывчатки». Его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.