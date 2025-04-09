Воронежец активировал бомбу в жилом микрорайоне Белгорода

Жителя Воронежа будут судить по тяжким статьям после того, как он пытался взорвать бомбу в жилом микрорайоне Белгорода, пишет издание «МОЕ Онлайн» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, злоумышленник наладил контакт с террористами и предложил свои услуги за денежное вознаграждение.

Вскоре по поручению куратора он приехал в Белгород, нашел в тайнике взрывное устройство, установил его и активировал возле жилых домов и отдела полиции.

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Силовики предотвратили теракт, обезвредили СВУ и задержали мужчину.

Против него завели дело по статьям «Госизмена», «Покушение на теракт» и «Незаконное хранение взрывчатки». Его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения.