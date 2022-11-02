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Водитель сбил насмерть пенсионерку с 6-летней девочкой в Подмосковье

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ДТП, в результате которого погибли женщина 1949 года рождения и девочка 2016 года рождения произошло вечером 2 ноября в Московской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В 20 часов на автодороге Панино-Малино, около поворота на деревню Ромашково, наезд на женщину с ребёнком, шедших по проезжей части, совершил водитель 1979 года рождения, управлявший автомобилем Renault. Пострадавшие скончались на месте.

Водитель проходит медицинское освидетельствование, сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия.

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