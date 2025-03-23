Водитель погиб на месте: ДТП с грузовиком в Рязанской области

В Рязанской области на трассе Рязань — Михайлов произошло ДТП, водитель погиб на месте. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Примерно в 15:00 на 528-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло столкновение автомобиля «Лада Ларгус» и грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом. В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Ларгус» скончался на месте ДТП.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.