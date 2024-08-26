Понедельник, 26 августа, 2024

Водитель из Рязани стал участником ДТП с погибшим мотоциклистом в Екатеринбурге

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/gibddekb96

25 августа в Екатеринбурге произошла трагическая авария, в результате которой погиб мотоциклист, сообщает телеграм-канал городского УГИБДД.

ДТП случилось около 19:50 на улице Уфимская, напротив дома 1А. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Kia Cerato, следуя по Сибирскому тракту в направлении переулка Базовый, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении прямо, что привело к столкновению.

40-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Установлено, что в момент аварии он находился в мотошлеме, но не имел водительских прав категории «А» для управления мотоциклом.

Водитель автомобиля Kia, житель города Рязань с 18-летним стажем вождения, не пострадал.

На месте происшествия сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия и осмотр места ДТП. В рамках расследования будут проведены различные экспертизы, включая проверку состояния мотоциклиста на момент аварии.

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