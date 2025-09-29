Водитель фуры из Беларуси устроил ДТП с тремя пострадавшими в Рязани

В Рязани на трассе М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека получили травмы. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась 28 сентября, примерно в 11:55, на 180-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 43-летний житель Республики Беларусь, управлявший грузовым автомобилем «Даф» с полуприцепом, совершил столкновение с легковым автомобилем «Опель Зафира», за рулем которого находился 36-летний житель Скопинского района.

В результате ДТП травмированы водитель автомобиля «Опель Зафира» и два его пассажира в возрасте 41 года и 49 лет

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.