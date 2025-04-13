Водитель автобуса раскритиковал дорогу на остановках в Рязани

В Рязани водитель автобуса раскритиковал дорогу на улице Новоселов рядом с остановкой «Стоматологическая поликлиника» («Алина») по направлению движения в сторону Шереметьево. Комментарий водителя публикует группа «Типичная Рязань» ВКонтакте.
Подъехать к остановке невозможно из-за продавленного и поднявшегося вдоль бордюра асфальта.
Мужчина отметил, что водители спрашивают пассажиров с детскими колясками или на инвалидных колясках, где они выходят, чтобы максимально близко подъехать к бордюру. Правда, иногда в силу состояния дорог это сделать невозможно.