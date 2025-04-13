Водитель автобуса раскритиковал дорогу на остановках в Рязани

В Рязани водитель автобуса раскритиковал дорогу на улице Новоселов рядом с остановкой «Стоматологическая поликлиника» («Алина») по направлению движения в сторону Шереметьево. Комментарий водителя публикует группа «Типичная Рязань» ВКонтакте.

Подъехать к остановке невозможно из-за продавленного и поднявшегося вдоль бордюра асфальта.

«На прошлой неделе, подъезжая к остановке «Дом художника» в сторону Дашков Песочных, я увидел мужчину на инвалидной коляске, который махнул мне рукой. То есть он дал мне понять, что собирается ехать со мной. Я прижался к бордюру, опустил пол и открыл перед ним двери. Он спокойно заехал без сопровождающего в салон. Мужчина вышел на остановке «Алина». Вот чтобы мне его высадить на «Алине», мне пришлось хорошо постараться подъехать к бордюру из-за этих ям. Я надеюсь, что отремонтируют не только эту остановку, но и все остальные в нашем регионе», — пишет рязанский водитель общественного транспорта.

Мужчина отметил, что водители спрашивают пассажиров с детскими колясками или на инвалидных колясках, где они выходят, чтобы максимально близко подъехать к бордюру. Правда, иногда в силу состояния дорог это сделать невозможно.