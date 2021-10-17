Во время пожара на улице Черновицкой в Рязани пострадал 7-летний мальчик

Во время пожара на улице Черновицкой в Рязани пострадал 7-летний ребёнок.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме поступило 17 октября в 12.25. На место выезжали 5 пожарных машин, 11 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Огнём повреждена мебель к однокомнатной квартире. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

По информации ТКР, квартира находится на втором этаже. Очевидцы рассказали, что внутри находился один семилетний мальчик. Ребёнок выбежал раздетый на лестничную площадку и начал кричать «пожар».