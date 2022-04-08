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Пятница, 8 апреля, 2022

Во время досрочной сдачи ЕГЭ по химии рязанка набрала 99 баллов

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Во время досрочной сдачи ЕГЭ по химии рязанка набрала 99 баллов

7info7

Рязанка, сдавшая ЕГЭ по химии в досрочный период, набрала 99 баллов. Об этом в ходе прямого эфира, который прошёл в рамках проекта Объясняем.РФ, сообщила министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

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Девушка – выпускница прошлых лет. Её результат оказался самым высоким среди тех, кто сдавал ЕГЭ в досрочный период.

Отметим, что досрочно государственную аттестацию провели по 11 общеобразовательным предметам. Исключение составили немецкий, французский и китайский языки.

Досрочно сдавали ЕГЭ 76 человек.

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