Во Владимире начались съемки сериала «Полюби меня снова»

Во Владимире стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Полюби меня снова» (16+) режиссера Евгения Баранова. В главных ролях — Марина Коняшкина, Пётр Рыков, Ян Ильвес, Алёна Яковлева, Александр Давыдов, Марина Доможирова, Екатерина Вуличенко, Ирина Рахманова и другие актеры. Премьера состоится на телеканале «Россия».

Люда Куприянова (Марина Коняшкина) — счастливая женщина: у нее любящий муж Павел (Ян Ильвес), успешный бизнес и верные друзья — Влад Кожухов (Александр Давыдов) с женой Оксаной (Марина Доможирова). После трагической потери ребенка супруги решают усыновить мальчика Федю.

Когда Феде исполняется семь лет, Люда узнает, что снова ждет ребенка — на этот раз девочку. С появлением дочери отношения в семье ухудшаются. Мать Павла, Раиса (Алёна Яковлева), открыто недолюбливает приемного мальчика. Однажды в семье происходит ссора, которая приводит к трагедии: Федя пропадает, а Люда и Павел оказываются втянутыми в криминальную историю.

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Дело расследует следователь Алексей (Пётр Рыков). Сможет ли он помочь Люде найти сына и вернуть веру в любовь?

Съемки проходят во Владимире, Москве и Московской области.

Марина Коняшкина:

«Как мы обсуждали с режиссером Евгением Барановым, эта роль для меня — на сопротивление. Я выросла в семье военных, у нас все четко: „сказано — сделано“. А Люда — мягкая, спокойная женщина, для которой главная ценность — любовь к ребенку. В целом, эта история о том, как, несмотря на удары судьбы, не озлобиться, остаться женщиной, матерью, сохранить тепло к близким и к жизни. У нас отличная команда, все работают с любовью!»

Евгений Баранов

«Когда я прочитал сценарий, сразу понял, что это эмоциональный экшен. Да, мы в жанре мелодрамы, но по количеству событий это полноценная драматическая история.

В нашей стране тысячи таких историй. Уникальность проекта — в том, что он показывает разные этапы жизни героини, исследует, как человек справляется с испытаниями в разном возрасте.

Главная тема — материнство. Это любовь, самоотречение, жертвенность. И наша история — о матери, для которой не бывает чужих детей».

Фото: телеканал «Россия»