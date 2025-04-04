Во Владимире начались съемки сериала «Полюби меня снова»

Во Владимире стартовали съемки многосерийной мелодрамы «Полюби меня снова» (16+) режиссера Евгения Баранова. В главных ролях — Марина Коняшкина, Пётр Рыков, Ян Ильвес, Алёна Яковлева, Александр Давыдов, Марина Доможирова, Екатерина Вуличенко, Ирина Рахманова и другие актеры. Премьера состоится на телеканале «Россия».
Люда Куприянова (Марина Коняшкина) — счастливая женщина: у нее любящий муж Павел (Ян Ильвес), успешный бизнес и верные друзья — Влад Кожухов (Александр Давыдов) с женой Оксаной (Марина Доможирова). После трагической потери ребенка супруги решают усыновить мальчика Федю.
Когда Феде исполняется семь лет, Люда узнает, что снова ждет ребенка — на этот раз девочку. С появлением дочери отношения в семье ухудшаются. Мать Павла, Раиса (Алёна Яковлева), открыто недолюбливает приемного мальчика. Однажды в семье происходит ссора, которая приводит к трагедии: Федя пропадает, а Люда и Павел оказываются втянутыми в криминальную историю.
Дело расследует следователь Алексей (Пётр Рыков). Сможет ли он помочь Люде найти сына и вернуть веру в любовь?
Съемки проходят во Владимире, Москве и Московской области.
Фото: телеканал «Россия»