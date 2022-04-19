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Вторник, 19 апреля, 2022

Власти отреагировали на скандальные кадры из детской больницы в Архангельске

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Власти отреагировали на скандальные кадры из детской больницы в Архангельске

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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пообещал отремонтировать инфекционное отделение детской больницы в региональной столице, пишет News29.ru.

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Ранее в группе «Жесть Поморья» в соцсети «ВКонтакте» кадры, на котором видно, что оно находится в плачевном состоянии. По словам одной из родительниц, в палате на 15 квадратных метров лежит 6 человек.

«Кровати с цепочками, железные, древние. Ложишься – и проминается все чуть-ли не до пола. Кроватки детские, как клетки. На этаже стоит (внимание!) ведро с горячей водой!» – посетовала женщина.

Глава региона поручил срочно представить актуализированную смету на проведение ремонтных работ с учетом роста цен на строительные материалы.

Цыбульский отметил, что регион уже получил больше 860 миллионов рублей на то, что дофинансировать социальные объекты.

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