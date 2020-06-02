В Рязани расчищают площадку под новое здание онкодиспансера

В Рязани продолжаются работы по расчистке территории, на которой будет возведён современный корпус Областного клинического онкологического диспансера. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Далее строители подготовят котлован, распределят инженерные коммуникации. Ожидается, что к концу текущего года будет возведено 5 этажей. Всего корпус будет представлять собой 9 этажей на 250 коек.
Хирургическое отделение нового корпуса включит 10 операционных, вместо прежних 6. Поликлиническое отделение сможет принимать больше пациентов – 220 посещений в смену против 180. В корпусе будет ряд других профильных отделений.
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