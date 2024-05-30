Ветеринар рассказала, какими смертельными заболеваниями грозит укус клещей

Для домашних животных наступил опасный период, связанный с активностью клещей. Как говорят специалисты Рослесозащиты, она будет продолжаться весь бесснежный период. Поэтому задача владельцев собак – обеспечить безопасность своему питомцу, ведь укус клеща несет для четвероногих смертельную опасность. Ветеринарный врач Марина Чулкова рассказала 7info, что клещи являются переносчиками таких заболеваний, как пироплазмоз и анаплазмоз. Если своевременно не обнаружить их симптомы, животное может погибнуть. Поэтому необходимо заблаговременно побеспокоиться о здоровье животного и обработать его от клещей.

Как понять, что собака уже заражена?

Не каждый клещ несет в себе опасность. Но если животное стало вялым, отказывается от еды, моча приобрела цвет «мясных помоев», появился запор или диарея, лихорадка, отдышка, рвота, кровотечение из носа – бейте тревогу. Все эти симптомы указывают на пироплазмоз или анаплазмоз. Точный диагноз может поставить ветеринарный врач после забора крови и проведения лабораторных исследований.

Хозяину нужно понимать, что оба заболевания при несвоевременном обращении неминуемо приводят к гибели животного: у него разрушаются форменные клетки крови, страдает ЖКТ и печень. Кстати, из-за этого может измениться цвет слизистых (они светлеют), а белок глаза желтеет. Если это произошло, счет идет на часы, и поход к ветеринару откладывать ни в коем случае нельзя!

Лечение животного будет зависеть от точной постановки диагноза. Но всего этого можно избежать, если вовремя обработать собаку от клещей.

Какие препараты выбрать?

«Есть разные способы обработать собаку от клещей, — говорит Марина Чулкова. – Но по моему опыту могу сказать, что на сегодняшний день таблетки от клещей более эффективны, нежели капли и спреи. Их действие заключается в следующем: когда собака съедает таблетку, вещества, входящие в ее состав, циркулируют в плазме крови. Когда клещ кусает собаку, у него парализуется ротовой аппарат, и насекомое либо высыхает на собаке, или вовсе отваливается, не успевая заразить животное. Своим пациентам я рекомендую такие препараты, как «Симпарика», «Нексгард фронтлайн» и «Нексгард Спектра». Если хозяин хочет дополнительно защитить собаку, чтобы ее не кусали совсем, тогда можно использовать капли или спреи. Но нужно внимательно читать состав! Действующее вещество в таблетках и в каплях должно быть разное, чтобы не было передозировки.

Также ветеринарный врач рекомендует собакам, которые уже переболели пиро- или анаплазмозом, пропивать весной и осенью препараты для поддержания печени. Это самое уязвимое место в организме собаки.

Марина Чулкова призывает не забывать обрабатывать и кошек. Несмотря на то, что по статистике они страдают от укусов клещей и развития осложнений намного реже, течение болезни, диагностика и лечение у них более затруднительны. Поэтому защищать от укусов кровососущих нужно всех.

Есть и другой плюс в обработке животных от клещей: когда насекомое кусает обработанное животное, оно не сможет в дальнейшем дать потомства, а значит, в долгосрочной перспективе популяция клещей может снизиться.

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