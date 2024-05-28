Спасаем пушистых от жары: полезные советы для хозяев собак и котов

Жаркая и солнечная погода установилась в Рязани и центре России. С каждым годом летняя жара становится все более интенсивной и продолжительной. Высокие температуры воздуха — это не просто дискомфорт, но и фактор риска для здоровья. И не только для людей, но и для домашних питомцев.

Как защитить собак от жары?

Совет владельцам собак дала в своём телеграм-канале семейный ветеринар из Санкт-Петербурга Таисия Дмитриева.

Солнце и жара, тепловой удар, солнечный удар… Прежде всего, в тех местах, где вы бываете с вашим животным, нужно определить, каким образом можно намочить лапы и напоить ваше животное. Прежде всего, как при тепловом, так и при солнечном ударе, собака у нас остужается через лапы и через язык.

Специалист советует людям, которые проводят на улице много времени с собаками, заранее запастись (пока они в обиходе и в большом количестве) охлаждающими ковриками либо охлаждающими попонами.

Далее необходимо составить график вашей жизни и жизни вашего питомца на летний период времени (где он будет? Как он будет жить?) и в зависимости от этого понять — какие защитные меры необходимо принять.

В любом случае можно обратиться за квалифицированным советом к специалисту, особенно, если вы чего-то не понимаете.

При прогулках в городе нужно помнить, что асфальт — это раскаленный камень и в летние жаркие деньки гулять по нему с питомцем не стоит. Чем меньше животное, тем ему жарче. Большие псы, образно говоря, в зной идут без башмаков по раскалённым углям.

Дмитриева советует гулять с собаками по травке, песочку, желательно в тени.

Как защитить котов от жары?

Кошек надо прежде всего защищать от теплового удара, который возможен в любом очень жарком помещении и действует негативно на все тело. Солнечный удар возникает из-за прямых солнечных лучей и воздействует непосредственно на головной мозг.

Профилактика теплового удара у вашей кошки – это прежде всего обеспечение циркуляции воздуха в квартире и достаточного уровня кислорода в воздухе. При этом помним, что кондиционер – это вред, как для кошек, так и для собак, поэтому его можно использовать для охлаждения помещения только в период отсутствия ваших питомцев дома.

По словам Дмитриевой, работа кондиционера ни в коем случае не может заменить ритуал проветривания помещения, которое нужно проводить минимум два раза в день.

Таким образом, чтобы подготовится к лету, лучше всего сходить с вашей собакой или кошкой на профилактический осмотр к ветеринарному врачу и сдать общий анализ мочи и клинический анализ крови.

Если по данным анализам все хорошо, то природные антистрессовые механизмы работают прекрасно и животное готово к любым погодным стрессам.

И ваша главная задача следить, чтобы свежая вода в достаточном количестве была в доступе у вашего питомца как в помещении, так и на улице.