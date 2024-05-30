Четверг, 30 мая, 2024

На смену мошкам и комарам придут слепни и лосиная вошь

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/id708810740?from=search

Специалисты Рослесозащиты сообщили, что в этом году огромные количества комаров и тучи мошек удивляют даже бывалых лесопатологов. И это еще не все: впереди нас ждет нашествие других насекомых.

Специалисты говорят, что нашествие мошек продлится еще три недели, затем их численность будет снижаться. А пока нужно набраться терпения и иметь под рукой стандартные средства защиты (хотя их действие ограничено). Страдают и дикие животные: они вынуждены бежать из влажных ельников на продуваемые поляны. Ранее эксперт объяснила, почему в Рязанской области так много мошек в том году.

На смену мошкам придут слепни. А в августе — лосиная вошь.

Также специалисты предупреждают об активности клещей. Они сохранится весь бесснежный период. Поэтому при посещении природных объектов нужно надевать закрытую одежду, иметь под рукой шляпу с сеткой и не пренебрегать репеллентами.

На смену мошкам и комарам придут слепни и лосиная вошь

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