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Понедельник, 16 августа, 2021
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Вертолёт доставил в Рязань подростка, неудачно нырнувшего в пруд

7info
Вертолёт доставил в Рязань подростка, неудачно нырнувшего в пруд
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Из Александро-Невского района в Рязань вертолёт санавиации привёз 13-летнего подростка, получившего травму во время купания. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

ЧП случилось вечером 15 августа в деревне Борисовка. Парень купался на Куликовском пруду, нырнул и ударился головой о дно. Отдыхающие быстро отреагировали и сами доставили пострадавшего в районную больницу.

Медики приняли решение отправить парня в детскую ОКБ имени Натальи Дмитриевой. Для это вертолёт приземлился рядом с районной клиникой.

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