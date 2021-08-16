Вертолёт доставил в Рязань подростка, неудачно нырнувшего в пруд

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Из Александро-Невского района в Рязань вертолёт санавиации привёз 13-летнего подростка, получившего травму во время купания. Подробности сообщил сайт ИД «Пресса».

ЧП случилось вечером 15 августа в деревне Борисовка. Парень купался на Куликовском пруду, нырнул и ударился головой о дно. Отдыхающие быстро отреагировали и сами доставили пострадавшего в районную больницу.

Медики приняли решение отправить парня в детскую ОКБ имени Натальи Дмитриевой. Для это вертолёт приземлился рядом с районной клиникой.