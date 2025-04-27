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Рязань
Фото: МО МВД «Сасовский»
ПроисшествияМедицина

Вертолёт санавиации доставил в Рязань пострадавшего в страшной аварии

Алексей Самохин

Вертолёт санитарной авиации доставил в Рязань молодого мужчину, пострадавшего в серьёзном ДТП в Пителинском районе, сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария случилась в субботу, 26 апреля, в два часа ночи на автодороге Шацк — Касимов около села Потапьево. Водитель 2000 года рождения не справился с управлением автомобилем Lada Granta, машина оказалась в кювете.

С места аварии в Сасово доставили водителя легковушки и его пассажира ровесника. Затем водителя доставили на вертолёте в Рязанскую ОКБ с черепно-мозговой травмой.

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Официальная информация от Госавтоинспекции пока не поступала.

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