«Ведомости»: «Юнармию» может возглавить Герой России Владислав Головин

Герой России Владислав Головин (позывной «Струна») может возглавить «Юнармию», пишут «Ведомости».

Издание, ссылаясь на источники в администрации президента РФ, сообщает, что Головин может стать начальником главного штаба движения.

Головину 27 лет, он уроженец Кировской области, закончил Рязанское десантное училище. Во время специальной военной операции потерял ногу.

Многие россияне знают морпеха по позывному «Струна» и красному рюкзаку. Певица Юта посвятила ему песню.

В октябре 2022 г. Владимир Путин присвоил Головину звание Героя России.

После СВО Головин служил в Рязани, в десантном училище. «Единая Россия» по итогам праймериз собиралась выдвинуть военного на выборы в Рязанскую областную Думу, но морпех отказался. Владислав — участник кадровой программы «Время героев».