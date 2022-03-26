2 C
Рязань
Суббота, 26 марта, 2022

В Волгограде педофил-рецидивист изнасиловал 14-летнюю девочку в камышах

spot_img
На главнуюНовости мира

В Волгограде педофил-рецидивист изнасиловал 14-летнюю девочку в камышах

powder

Кировский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего рецидивиста-педофила Дмитрия Соболева, которого признали в изнасиловании 14-летней девочки, пишет КП.

- Реклама -

Инцидент произошел в июле прошлого года. По версии следствия, школьница возвращалась домой после прогулки с подружками. Злоумышленник настиг ее неподалеку от остановки «Угол парка».

Педофил затащил жертву в камыши у автомойки и изнасиловал, после бросил ее там и сбежал. Спустя десять дней покупатели в «Магните» скрутили Соболева и удерживали до приезда силовиков.

В итоге его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима. Преступник только за год до этого вышел на свободу после убийства несовершеннолетней возлюбленной кирпичом. Ранее его уже судили за грабеж и изнасилование

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Липецке двое детей получили ожоги в автобусе
Комментарии для сайта Cackle
spot_img