В Волгограде педофил-рецидивист изнасиловал 14-летнюю девочку в камышах

Кировский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего рецидивиста-педофила Дмитрия Соболева, которого признали в изнасиловании 14-летней девочки, пишет КП.

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Инцидент произошел в июле прошлого года. По версии следствия, школьница возвращалась домой после прогулки с подружками. Злоумышленник настиг ее неподалеку от остановки «Угол парка».

Педофил затащил жертву в камыши у автомойки и изнасиловал, после бросил ее там и сбежал. Спустя десять дней покупатели в «Магните» скрутили Соболева и удерживали до приезда силовиков.

В итоге его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима. Преступник только за год до этого вышел на свободу после убийства несовершеннолетней возлюбленной кирпичом. Ранее его уже судили за грабеж и изнасилование