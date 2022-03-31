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Четверг, 31 марта, 2022

В Волгограде отец изнасиловал двулетнюю дочку

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В Волгограде отец изнасиловал двулетнюю дочку

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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Волгограда, которого обвиняют в изнасиловании двухлетней дочери, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что 30 марта в полицию обратилась мама малолетней девочки. Неработающая уроженка Узбекистана сообщила, что 11 марта ее гражданский муж надругался над их ребенком. Однако женщина долгое время боялась рассказать правду о чудовищном происшествии.

Известно, что подозреваемый также является безработным уроженцем Узбекистана. Семья проживает на территории России законно.

Подозреваемый уже сознался в содеянном. Теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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