В Волгограде отец изнасиловал двулетнюю дочку

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Волгограда, которого обвиняют в изнасиловании двухлетней дочери, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Сообщается, что 30 марта в полицию обратилась мама малолетней девочки. Неработающая уроженка Узбекистана сообщила, что 11 марта ее гражданский муж надругался над их ребенком. Однако женщина долгое время боялась рассказать правду о чудовищном происшествии.

Известно, что подозреваемый также является безработным уроженцем Узбекистана. Семья проживает на территории России законно.

Подозреваемый уже сознался в содеянном. Теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.