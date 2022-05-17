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Вторник, 17 мая, 2022

В утреннем ДТП на улице Циолковского пострадал 84-летний водитель

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В утреннем ДТП на улице Циолковского пострадал 84-летний водитель

7info7

Пресс-служба Госавтоинспекции обнародовала подробности ДТП, которое произошло утром 17 мая на улице Циолковского в Рязани.

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В сообщении говорится, что всё случилось примерно в 07.20 на перекрёстке у дома 6. 84-летний мужчина за рулём Hyundai, по предварительной информации, при повороте столкнулся с автомобилем Лада Приора. За рулём Приоры находился 36-летний житель Спасского района.

В результате пенсионер получил травмы. Ему потребовалась помощь медиков.

По факту случившегося проводится проверка. Напомним, что из-за ДТП утром на улице Циолковского было парализовано движение в обе стороны.

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