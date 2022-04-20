В Улан-Удэ девочки раздели и избили 15-летнюю сверстницу палкой на камеру

Правоохранители составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию в отношении родителей девочек, которые напали на 15-летнюю сверстницу в Улан-Удэ.

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Видеозапись с места событий опубликована в группе «Весь Улан-Удэ» в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошел накануне в микрорайоне Кирзавод.

По предварительной версии, 17-летняя студентка колледжа и ее 15-летняя подруга избили жертву палкой в заброшенном доме. После этого злоумышленницы сняли с нее одежду, порвали ее, разбили телефон и проводили полураздетую девушку до остановки. На лице ребенка видны гематомы. Пострадавшей помогли встретившиеся ей мужчины, которые вызвали такси.

С места происшествия изъяли верхнюю одежду и кофту школьницы со следами крови. Собранные полицейскими материалы уже направили следователям для принятия правового решения.