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Четверг, 21 апреля, 2022

В Твери загорелось НИИ, есть пострадавшие

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В Твери загорелось НИИ, есть пострадавшие

7info

Здание научно-исследовательского института (НИИ) загорелось в Твери, сообщает 21 апреля РИА Новости.

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Представитель экстренных служб сообщил агентству о четырёх пострадавших.

Подробности ЧП устанавливаются. 

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