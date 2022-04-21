В Твери загорелось НИИ, есть пострадавшие

Здание научно-исследовательского института (НИИ) загорелось в Твери, сообщает 21 апреля РИА Новости.
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Представитель экстренных служб сообщил агентству о четырёх пострадавших.
Подробности ЧП устанавливаются.
Здание научно-исследовательского института (НИИ) загорелось в Твери, сообщает 21 апреля РИА Новости.
Представитель экстренных служб сообщил агентству о четырёх пострадавших.
Подробности ЧП устанавливаются.
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