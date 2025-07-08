В Троицком монастыре прошла Божественная литургия в честь святых покровителей брака Петра и Февронии

Муром – город со славной и древней историей. Сравнительно небольшой в наши дни, он встречает паломников обилием храмов и монастырей и волнами колокольного звона. Одна из самых известных святынь Мурома – мощи благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, пребывающие в Троицком монастыре. В этой обители в день празднования памяти святых покровителей брака, 8 июля, верующие стали участниками Божественной литургии, которую совершил сонм архипастырей, среди которых был митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Возглавил богослужение митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, ему также сослужили митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Выксунский и Павловский Гедеон, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, епископ Александровский и Юрьев-Польский Стефан, епископ Канский и Богучанский Вячеслав.

Литургия совершалась на просторной монастырской площади – множество горожан и паломников из самых разных уголков России устремились в этот день в Троицкую обитель, желая помолиться у мощей благоверных супругов. Именно в Муроме еще в 90-е годы прошлого века появилась традиция вместе с торжеством по случаю памяти святых Петра и Февронии отмечать особый день, посвященный семье, любви и верности. А позже в городе собрали около 20 тыс. подписей в поддержку учреждения в России официального праздника семьи, и в 2008 году соответствующая инициатива была одобрена. По окончании богослужения к участникам торжества обратился митрополит Никандр. Архипастырь передал собравшимся теплые слова приветствия и благословения от Святейшего Патриарха Кирилла и напомнил о значимости семейных ценностей. С приветственным словом к собравшимся также обратились епископ Нил и глава Мурома Евгений Рычков.

В современной России часто говорится о проблемах, связанных с утратой семейных ценностей, разводами, демографическим кризисом, трудностями воспитания детей. Но есть и примеры, которые вдохновляют и вселяют надежду на доброе будущее народа – это крепкие, любящие и дружные семьи, супруги, много десятилетий живущие в браке душа в душу, многодетные родители. В день торжества в Муроме труды родителей, смиренные и часто не заметные стороннему наблюдателю, были отмечены особо – состоялось вручение Патриарших знаков материнства в благословение за чадородие и жертвенное материнское служение. И яркий пример для всех христианок – мудрая, твердая в вере и преданная супругу святая Феврония, уроженка рязанского села Ласково.

Как сказал митрополит Марк в день празднования в Муроме, в наше время, когда любовь оскудевает, брак стал хрупким и многие семьи распадаются, особенно ярко сияют своим чистым и добрым житием Петр и Феврония. Они показывают нашим современникам жизнь семьи не просто как путь радости и счастья, но и как путь христианского подвига, как следование за Христом. И только если в наши дни люди будут воспринимать семейную жизнь таким образом, станет возможным преодоление вызовов современности, преодоление демографической ямы и настоящее возрождение России, – заключил архипастырь.

Семью не зря называют малой Церковью, ведь она тоже строится на е началах веры, соборности и любви, послушания и верности, милости и терпения. Этими качествами отличались и благоверные супруги. Их жизнь была полна испытаниями, которые они преодолевали рука об руку, пронося взаимную любовь и нерушимую верность через все трудности и скорби, и их отношения остаются образцом для верующих на все времена.

Торжества завершились у мощей святых Петра и Февронии традиционным благословением молодых пар, желающих вступить в брак.