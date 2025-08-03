В Тюмени голая девушка избивала дочь подруги и заставляла ее есть с пола

Жительница Тюмени избивала дочь подруги и заставляла ее есть гречку с пола, пишет Life.ru.

Мать девочки вынужденно уехала из города и просила девушку посидеть с ребенком. Издевательства снимал на видео ее сожитель. Злоумышленница в этот момент была без одежды. Она била жертву по лицу и таскала за волосы.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее вычислили по видео и задержали.

По словам соседей, женщина употребляет наркотики. Также известно, что у пары есть ребенок.

Фигуранту уголовного дела грозит от трех до семи лет колонии.