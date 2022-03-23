1.3 C
Рязань
Среда, 23 марта, 2022

Депутат Сергей Лукьянов перешёл в другой комитет Рязанской облдумы

spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

Депутат Сергей Лукьянов перешёл в другой комитет Рязанской облдумы

7info7

В составе комитетов Рязанской областной Думы произошли изменения. Их утвердили на заседании 23 марта.

- Реклама -

Так, депутат Сергей Лукьянов подал заявление о прекращении осуществления депутатской деятельности на профоснове, также он попросил об освобождении с должности заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию. В свою очередь Лукьянов вступил в комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Депутат Татьяна Баринова, которая получила мандат покинувшей Облдуму Татьяны Панфиловой, вошла в состав комитетов по экономическим вопросам, по экологии и природопользованию, а также в парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Кроме того, на заседании избрали председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Им стал Александр Жукаев.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани на посту ДТП у Дягилева появились новые светофоры
Следующая статьяВ Рязани задержали 42-летнего мужчину за кражу автомобильного аккумулятора и магнитолы
Комментарии для сайта Cackle
spot_img