Депутат Сергей Лукьянов перешёл в другой комитет Рязанской облдумы

В составе комитетов Рязанской областной Думы произошли изменения. Их утвердили на заседании 23 марта.

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Так, депутат Сергей Лукьянов подал заявление о прекращении осуществления депутатской деятельности на профоснове, также он попросил об освобождении с должности заместителя председателя комитета по экологии и природопользованию. В свою очередь Лукьянов вступил в комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Депутат Татьяна Баринова, которая получила мандат покинувшей Облдуму Татьяны Панфиловой, вошла в состав комитетов по экономическим вопросам, по экологии и природопользованию, а также в парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.

Кроме того, на заседании избрали председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Им стал Александр Жукаев.