Понедельник, 29 сентября, 2025
5.2 C
Рязань
Власть и политика

В «Сосновом бору» самые современные методики восстановления, диагностики и лечения — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, которое прошло 29 сентября в Москве в рамках подготовки к Президиуму Госсовета.

В работе приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, Заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева, председатель комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, представители других федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы РФ, главы регионов, представители общественных организаций, эксперты, ветераны СВО.

В формате тематических круглых столов участники обсудили вопросы реализации федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, совершенствования механизмов их предоставления, в том числе в электронном виде. Речь шла об оказании медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, реабилитации и ресоциализации ветеранов боевых действий, переобучении и трудоустройстве участников СВО, помощи в улучшении жилищных условий, вовлечении в патриотическую работу с молодежью и других важных темах.

Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин подчеркнул, что для поддержки ветеранов СВО и их родных сделано и делается многое, но остаются вопросы – как системные, так и локальные, касающиеся отдельных категорий граждан, и их нужно оперативно решать.

«По мере возникновения проблем продолжается выработка дополнительных мер поддержки. Такая работа ведется постоянно. У регионов есть свои практики, многие из которых заслуживают внимания и тиражирования. Но уже сегодня мы должны быть готовыми к тому, что ребят, которые будут возвращаться домой, станет больше. Наш долг – в полной мере обеспечить их вниманием и заботой. И не разово, а на постоянной основе. Так же, как это делается по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны», – сказал Алексей Дюмин.

Он отметил, что все эти вопросы обсуждаются на площадке профильной комиссии Госсовета РФ с участием представителей федеральных органов власти, регионов и экспертов. Важно, что в этой работе участвуют и сами герои – ветераны СВО.

Руководитель комиссии Госсовета РФ Игорь Бабушкин рассказал о том, что в ходе работы сформулировано более 40 проектов поручений Президента, которые поступили из регионов, федеральных органов власти, фонда «Защитники Отечества», от экспертов и Администрации Президента. По результатам их рассмотрения на этом заседании предложения будут конкретизированы, и после обсуждения с Правительством и детальной отработки их представят Главе государства.

Губернатор Павел Малков рассказал о системе комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, членов их семей, которая включает уникальные практики реабилитации бойцов на базе центра «Сосновый бор».

«Бойцы проходят реабилитацию в кругу семьи, вместе с женами, детьми, родителями. Это очень важно для них и, безусловно, положительно влияет на их восстановление. Для каждого члена семьи подбирается своей индивидуальная программа реабилитации. В «Сосновом бору» самые современные методики восстановления, диагностики и лечения, передовое оборудование, высокопрофессиональные специалисты. Плюс там сейчас серьезно развиваем адаптивные виды спорта», – сказал Павел Малков.

