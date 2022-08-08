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В Скопинском районе мужчина убил собутыльника и спрятал труп во дворе заброшенного дома

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Скопинском районе мужчина убил собутыльника и спрятал его труп во дворе заброшенного дома. Подробности случившегося обнародовала пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело местного жителя 1979 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружено 7 августа. Следователи возбудили уголовное дело.

Установлено, что 2 августа двое мужчин распивали спиртное. В ходе конфликта один из них нанёс другому удар локтевым сгибом руки в область передней поверхности шеи. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы содеянного, подозреваемый переместил труп во двор заброшенного дома.

Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания.

— По уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

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