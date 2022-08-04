В Шиловском районе в автокатастрофе один человек погиб и трое пострадали.

ДТП произошло сегодня около 9:10 на 279-ом километре трассы М5 Урал. Предварительные сведения сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

Volkswagen Golf под управлением 27-летнего водителя, двигаясь со стороны столицы, столкнулся с Mitsubishi Pajero, за рулём которого находился 40-летний мужчина. Как говорится в сообщении, водитель Volkswagen не справился с рулевым управлением, выбрав небезопасную скорость движения.

В результате автокатастрофы водитель Volkswagen погиб. Пассажиры Mitsubishi — 35-летняя женщина и дети 13 лет и 1 года – обращались за медпомощью. Проводится проверка случившегося.