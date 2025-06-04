В Шацком районе Рязанской области ремонтируют мост через реку Кашеляй

В Шацком районе Рязанской области обновляют мост через реку Кашеляй на трассе Сапожок — Сараи — Борец — Шацк по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Длина мостового сооружения — 62 погонных метра. Дорога, на которой расположен мост, ведет к деревне Студеновка, поселку Красный городок и селу Тарадеи.

В настоящее время на объекте выполняются работы по ремонту правой части мостового сооружения, а именно: ремонт опор, балок пролетного строения, а также консолей. Специалисты подрядной организации уже произвели демонтаж старого дорожного покрытия на объекте и демонтаж межбалочных швов. Завершены работы по устройству сопряжений: установлены переходные плиты, шкафные стенки и открылки. Подрядчиком уже закуплены материалы для работ по усилению балок пролетного строения.

Завершение ремонта планируется осенью текущего года. Для безопасного проезда автомобилей на объекте установили светофор и предупреждающие дорожные знаки.

Напомним, что в прошлом году в Шацком районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали мост через реку Тарадея, протяженностью 28 погонных метров.