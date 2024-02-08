«На трасе Рязань-Касимов не доезжая около 2 км до Ершово со стороны Рязани стоит фура, перекрывая часть полосы, знака аварийной остановки не выставлено, объезжать по встречной, и в этом месте многие пытаются обгонять, — пишет автор сообщения.

Аккуратнее. Фура заметена снегом, даже днём её видишь достаточно поздно.

Не заметно признаков жизни и ремонта, так что будет стоять возможно и в тёмное время суток».