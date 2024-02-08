Четверг, 8 февраля, 2024
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В Сети сообщили о стоящей на трассе Рязань — Касимов фуре

7info
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Пользователь социальной сети ВКонтакте сообщил в группе «Подслушано у водителей Рязани» о фуре, стоящей на дороге. Автомобиль может создавать опасность для машин.

«На трасе Рязань-Касимов не доезжая около 2 км до Ершово со стороны Рязани стоит фура, перекрывая часть полосы, знака аварийной остановки не выставлено, объезжать по встречной, и в этом месте многие пытаются обгонять, — пишет автор сообщения.
Аккуратнее. Фура заметена снегом, даже днём её видишь достаточно поздно.
Не заметно признаков жизни и ремонта, так что будет стоять возможно и в тёмное время суток».

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