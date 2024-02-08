На главнуюНовости РязаниНовости Касимова 08.02.2024 13:06 В Сети сообщили о стоящей на трассе Рязань — Касимов фуре 7info Пользователь социальной сети ВКонтакте сообщил в группе «Подслушано у водителей Рязани» о фуре, стоящей на дороге. Автомобиль может создавать опасность для машин. «На трасе Рязань-Касимов не доезжая около 2 км до Ершово со стороны Рязани стоит фура, перекрывая часть полосы, знака аварийной остановки не выставлено, объезжать по встречной, и в этом месте многие пытаются обгонять, — пишет автор сообщения.Аккуратнее. Фура заметена снегом, даже днём её видишь достаточно поздно.Не заметно признаков жизни и ремонта, так что будет стоять возможно и в тёмное время суток». Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака Рязанка стала героиней программы «Мужское и женское» на Первом канале Боец СВО написал заявление в полицию на невесту, потратившую все его деньги Жительница Касимова украла из дома пенсионерки 50 тысяч рублей В ближайшие часы в Рязанской области начнётся метель Руководителя касимовской организации мусульман досрочно лишили полномочий Эксперт рассказал, какие профессии исчезнут из-за развития искусственного интеллекта Иван Бахилов поздравил жителя Касимова с 95-летием