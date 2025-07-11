В выходные рязанцы смогут посетить выставку ретроавтомобилей, концерты и фестиваль «Малина»

Шоколадные призы, семейные традиции, ностальгия по СССР и конечно же малина! Грядущие выходные готовят рязанцам множество фестивалей, выступлений и сюрпризов. Жара – не помеха! Берите всех своих близких и отправляйтесь в самые популярные локации города за яркими впечатлениями.

12 июля, суббота

– Интерактивная игровая программа «Шоколадные загадки» (0+), Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина – в 11:00 в парке «Прио Лэнд» состоится событие, приуроченное к Всемирному дню шоколада – самому сладкому из всех возможных праздников. Ожидается разнообразная программа – помимо многоплановой лекции о происхождении шоколада и его полезных свойствах, мифах и легендах, с ним связанных, гости смогут поучаствовать в игре «Угадай героев-сладкоежек», викторинах и загадках. Но что самое притягательное – всех участников ожидают шоколадные подарки!

– Фестиваль «Сделано в СССР» (6+), площадка Зелёного театра ЦПКиО – с 12:00 жителей и гостей города ждёт настоящий ностальгический взрыв! В рамках праздника состоятся: конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу» (регистрация с 12:00 до 14:00), выступление Вокального ансамбля Культурного центра УМВД России по Рязанской области; мастер-классы, тематические фотозоны, барахолка и книгообмен; презентация выставки ретротехники; розыгрыш призов от партнеров; ретродискотека и не только! Словом, развлечение найдется для каждого, милого сердцу духа прошлого хватит на всех!

– Фестиваль семейных традиций «Очаг» (0+), Рязанская ВДНХ – одного Дня семьи, любви и верности Торговому городку не хватило, так что вот нам и второй! Как всегда, детей и их родителей ждут только самые зажигательные и неповторимые развлечения – мастер-классы, анимационные программы и музыка!

Интерактивы:

– 16:00–18:00 — Мастер-класс по росписи глиняного домика-магнита;

– 17:00–19:00 — Мастер-класс по изготовлению брелока-подвеса «Сердце» из бусин;

– 18:00–20:00 — Мастер-класс по лепке тарелки из глины «Дом там, где семья» и анимационная программа;

– 19:00–20:00 — Мастер-класс по созданию мини-диффузора для дома с ароматами Рязанского края

Концертная программа:

– 20:00–21:00 — Выступление группы «Уанджин»;

– 21:00–22:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры».

На мастер-классы требуется предварительная запись, ознакомиться подробнее можно в телеграм-канале пространства.

13 июля, воскресенье

– «Летний вечер’ОК!» (6+), эстраде парка имени Гагарина – в 18:00 Любовь Рощина, Александр Фирсов и артисты ДК «Приокского» исполнят концертную программу «Случайный вальс». Творческие вечера также ожидают нас 20 и 27 числа.

Ну и разумеется, главным хэдлайнером выходных является всем известный и всеми любимый фестиваль «Малина» (0+), с программой которого можно подробно ознакомиться тут.