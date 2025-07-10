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Новости России

Депутат Колесник: новая мобилизация в России возможна при открытом конфликте с Западом

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что новая волна мобилизации в России может быть объявлена в случае открытого военного конфликта с западными странами. Об этом он сообщил в интервью изданию «Абзац». По словам парламентария, всеобщая мобилизация станет необходимой, если коалиция из 50 государств напрямую выступит против Москвы.

Андрей Колесник подчеркнул, что сейчас российские вооруженные силы успешно справляются с украинской армией, несмотря на поддержку Киева со стороны западных стран. «Пока есть только одна украинская группировка, наши вооруженные силы ее размолачивают», – отметил депутат. Однако, если конфликт расширится и 50 стран объявят России войну, потребуется проведение превентивной мобилизации.

Парламентарий уточнил, что решение о мобилизации будет зависеть от масштаба угрозы. По его словам, в случае прямого военного столкновения с Западом Россия может не успеть провести всеобщую мобилизацию. «Если 50 стран пойдут на нас в открытую, возможно, мы уничтожим всех ядерным оружием», – заявил Колесник.

Он процитировал президента, отметив, что в случае глобального конфликта «мы пойдем в рай, а они просто сдохнут». Депутат подчеркнул, что Россия обладает достаточным военным потенциалом, чтобы ответить на любые угрозы, но надеется на исчерпание конфликта без применения ядерного арсенала.

По мнению парламентария, западные страны активно наращивают военный потенциал, переводя свои экономики на военные рельсы. «Нельзя недооценивать их готовность», – добавил он, призывая российские вооруженные силы поддерживать постоянную боевую готовность.

На данный момент, по словам Колесника, необходимости в новой волне мобилизации нет. Российская армия, по его оценке, эффективно противостоит текущим вызовам. Однако он не исключил, что в случае эскалации конфликта и прямого вмешательства Запада власти могут пересмотреть подход к комплектованию вооруженных сил.

Ранее, 21 сентября 2022 года, в России была объявлена частичная мобилизация, в рамках которой призвали около 300 тысяч человек. Впоследствии президент Владимир Путин и официальные лица неоднократно заявляли, что дополнительная мобилизация не требуется, так как армия пополняется за счет контрактников и добровольцев. За первое полугодие 2025 года, по данным замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в армию поступило более 210 тысяч контрактников и 18 тысяч добровольцев.

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