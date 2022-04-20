В Саратовской области трех мужчин осудили за групповое изнасилование женщины

Суд вынес приговор в отношении трех молодых мужчин, которых признали виновными в групповом насилии над 34-летней жительницы Екатериновки Саратовской области, пишет Взгляд-инфо.

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Инцидент произошел вечером 10 июня прошлого года. По версии следствия, компания из трех приятелей от 22 до 24 лет приехала выяснять отношения с жителем дома на Октябрьской.

В итоге злоумышленники избили его и зашли внутрь. В этот момент потерпевший пошел к соседям, чтобы вызвать полицию.

Пока мужчины не было дома, один из нападавших изнасиловал его сожительницу. После этого приятели совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера с применением насилия.

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Суд приговорил 25-летнего обвиняемого к 6 с половиной годам колонии общего режима, 23-летнего нападавшего – к 5 годам и полутора месяцам в колонии общего режима, а 22-летнего парня – к году исправительных работ.