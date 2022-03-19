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Суббота, 19 марта, 2022

В Саратове бомж совращал двух мальчиков на заброшенной даче

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В Саратове бомж совращал двух мальчиков на заброшенной даче

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Правоохранительные органы задержали 48-летнего бездомного жителя Саратова, который подозревается в педофилии, пишет Регион 64.

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Накануне к мужчинам, находившимся в гаражном кооперативе «Береза», обратился 11-летний мальчик. Он рассказал, что его с другом удерживают в хозяйственной постройке недалеко от дома по улице Батавина.

Ребят госпитализировали с телесными повреждениями в виде ссадин и ран, в том числе от укусов животного.

Выяснилось, что злоумышленник заманил детей в помещение заброшенной дачи. Там он раздел их до трусов и трогал за интимные места. Установлено, что задержанный не имеет постоянного места жительства, ранее он был судим.

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