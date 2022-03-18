В Самарской области отчим снимал секс-видео с падчерицей и отправлял их в Сеть

Арестован 42-летний житель Самарской области, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы, пишет КП.

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Осенью прошлого года 37-летняя женщина выяснила, что муж совращает ее дочь. Злоумышленником оказался уроженец Казахстана, давно переехавший в Россию. Парочка поженилась и стала жить вместе.

О случившемся рассказала сама девочка. На протяжении трех лет отчим совращал падчерицу, пока жена уходила на работу.

Накануне против мужчины возбудили уголовные дела по фактам изготовления и оборот порнографических материалов. При исследовании его телефона были найдены видеозаписи интимного характера с девочкой и распространил их в Telegram.