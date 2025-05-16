В Рыбновском районе ремонтируют дорогу до границы с Московской областью

В 2025 году в Рыбновском районе Рязанской области начался капитальный ремонт автомобильной дороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района. Общая протяжённость участка составляет более 28 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Эта трасса имеет стратегическое значение: она обеспечивает транспортное сообщение между Рязанской и Московской областями. Ремонтируемый участок проходит от села Пальные через деревню Сливково, посёлок Пионерский и село Большое Жоково. По дороге следуют маршруты школьных автобусов, а также она ведёт к храмам и социальным объектам.

Кроме того, трасса используется туристами, посещающими поле Вожской битвы — исторического места, где ежегодно проходит фестиваль «Битва на Воже». Мероприятие посвящено реконструкции ключевых событий Древней Руси, а центральным элементом становится воссоздание Вожской битвы XIV века, погружающее зрителей в атмосферу прошлого.

Реклама

На сегодняшний день подрядная организация завершила регенерацию старого асфальтобетонного покрытия. Активно ведутся работы по установке водопропускных труб, расширению проезжей части и укладке нижнего слоя нового покрытия.

Проект капитального ремонта рассчитан на два года, его завершение запланировано на 2026 год.

Напомним, в рамках национального проекта в 2025 году в Рыбновском районе будет отремонтировано более 20 км автомобильных дорог.