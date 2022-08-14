В Рыбном гость испачкал кровью стены подъезда

В городе Рыбное Рязанской области мужчина целенаправленно испачкал кровью стены подъезда многоквартирного дома. Видео опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент случился во 2-м подъезде дома № 19 по улице Крымской. Попавший на запись камеры молодой человек приходил в гости.

— Теперь необходимо срочно отмывать подъезд, менять разбитое стекло, — пишет автор поста.

Создатель видео просит полицию провести проверку.

Видео: Борис Рыбноев.

Ранее РИА «7 новостей» сообщило о ДТП с переворотом на улице Зубковой Рязани. Водитель, спровоцировавший аварию, скрылся с места происшествия.