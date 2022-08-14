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Спровоцировавший ДТП с переворотом на улице Зубковой водитель скрылся с места происшествия

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП с переворотом автомобиля на улице Зубковой в Рязани.

13 августа в 19.50 напротив дома № 16 корпус 1 неустановленный водитель, скрывшийся с места происшествия, столкнулся с автомобилем «Приора», который затем наехал на бордюр, столб уличного освещения и перевернулся.

«Приорой» управлял нетрезвый водитель, 1994 года рождения. Степень опьянения — 0,3млг/л.

В больницу попал 26-летний пассажир легковушки.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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