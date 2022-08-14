Спровоцировавший ДТП с переворотом на улице Зубковой водитель скрылся с места происшествия

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности ДТП с переворотом автомобиля на улице Зубковой в Рязани.
13 августа в 19.50 напротив дома № 16 корпус 1 неустановленный водитель, скрывшийся с места происшествия, столкнулся с автомобилем «Приора», который затем наехал на бордюр, столб уличного освещения и перевернулся.
«Приорой» управлял нетрезвый водитель, 1994 года рождения. Степень опьянения — 0,3млг/л.
В больницу попал 26-летний пассажир легковушки.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.