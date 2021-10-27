В Ряжске неизвестный похитил 14-летнюю девочку, затолкав в багажник машины

В Ряжске возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Во вторник, 26 октября, в период времени с 18.25 до 18.45 на улице Ряжска к девочке подошёл незнакомый мужчина и в ходе словесного конфликта принудительно поместил её в багажник автомобиля. После этого водитель поехал по дороге Ряжск — Нагорное.

Девушка сумела выбраться в салон машины и сбежать через заднюю дверь. Пострадавшая получила ссадины, её здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия.