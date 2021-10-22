В Рязанской области ввели QR-коды из-за коронавируса

В пятницу, 22 октября, губернатор Рязанской области подписал распоряжение о введении QR-кодов и других дополнительных мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. Об этом сообщил оперативная группа правительства региона.

Коронавирусные ограничения в Рязани и области продлены до 15 ноября. В школах с 30 октября по 7 ноября начинаются каникулы.

Доступ в учреждения культуры, спорта и общепита будет осуществляться только при предъявлении QR-кода, справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. При этом необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

МФЦ будет работать по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября выдавать только готовые документы или справки о смерти и рождении.

Поликлиники будут работать в обычном режиме.

Полный текст документа здесь.