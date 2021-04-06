В Рязанской области возобновятся публичные отчеты

Зампреды правительства Рязанской области и руководителей ЦИОГВ подведомственных им блоков проедут публичные отчеты. Об этмо сообщает пресс-служба регионального правительства.

Практику взаимодействия с гражданами в открытом формате ввели в 2019 году. Инициативу губернатора Рязанской области Николая Любимова активно поддержали рязанцы. В связи с пандемией публичные мероприятия были временно отменены. В настоящее время эпидемиологическая обстановка позволяет возобновить практику публичных отчетов. Рязанцы смогут задать интересующие из вопросы во время трансляции в социальных сетях.

Мероприятия начнутся в регионе с 7 апреля. Уже завтра в 16.00 публичный отчет из «Точки кипения» представит заместитель Председателя Правительства области Дмитрий Филиппов.

Также рязанцы смогут задать вопросы министру сельского хозяйства Борису Шемякину, министру природопользования Александру Новикову, начальнику главного управления ветеринарии Людмиле Гавриковой и начальнику главного управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Игорю Кривозубову.

Следить за прямой трансляцией и задать вопросы рязанцы смогут на официальных страницах Рязанской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».