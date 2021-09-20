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Понедельник, 20 сентября, 2021
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В Рязанской больнице появился современный лазерный хирургический аппарат

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В Рязанской больнице появился современный лазерный хирургический аппарат

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В городской больнице №11 в Рязани появилась современная операционная лазерная установка на базе тулиевого волокна FiberLase U1. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Благодаря новому современному оборудованию в ГКБ №11 станет возможным проведение таких высокотехнологичных операций, как лазерная энуклеация предстательной железы крупных размеров, увеличится эффективность литотрипсии камней, лечения стриктур мочевыделительной системы. Применение новой установки квалифицированным персоналом клиники позволит отказаться от проведения открытых операций при доброкачественной гиперплазии предстательной железы в пользу малотравматичных современных методик без рассечения кожи.

Тулиевая лазерная медицина – это будущее современной урологии, которое теперь доступно и для жителей Рязани и области.

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